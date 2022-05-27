Чита, , 05:38 — REGNUM За период с 14 по 20 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на огурцы свежие (на 7,8%), яйца куриные (на 7,0%) и капусту белокочанную свежую (на 6,8%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Цены на огурцы и лук в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Кроме этого, подешевели: помидоры свежие (на 3,3%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2,5%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 2,3%), яблоки (на 1,8%), колбаса вареная (на 1,6%), вермишель (на 1,4%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,0%), бананы (на 0,5%), сахар-песок (на 0,4%), говядина, кроме бескостного мяса (на 0,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, за этот же период в Забайкалье наибольший прирост цен отмечен на лук репчатый (7,6%).

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