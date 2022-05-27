Владивосток, 27 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Заседание Законодательного собрания Приморья 27 мая началось с провокационной выходки депутатов-коммунистов, выступивших с обращением к президенту РФ Владимиру Путину против специальной военной операции в защиту Донбасса. При этом всё случилось в присутствии губернатора Олега Кожемяко, который готовился к отчёту о работе правительства региона за 2021 год.

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По информации региональных телеграм-каналов, депутат от КПРФ Леонид Васюкевич высказался за прекращение спецоперации и выводе российских войск: «Если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет ещё больше».

Спикер ЗС ПК Александр Ролик попытался остановить Васюкевича, сделал ему замечание, но в поддержку коллеги выступил ещё один коммунист — Геннадий Шульга. А вот глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев от позиции коллег открестился, назвав всё происходящее «демаршем».

На ситуацию оперативно среагировал Кожемяко:

«Да выведите их вообще из зала… За те действия, которые на сегодняшний день порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Что об этом думать? И лишите его слова, одного и второго там. А что вы рассуждаете здесь?».

Депутат от «Справедливой России» Алексей Козицкий поддержал предложение лишить слова «этих, наших, к сожалению, коллег». Проголосовали моментально. Васюкевич и Шульга были лишены слова (27 — за, 5 — против, 3 воздержались).

После этого отчет губернатора продолжился.

«Согласитесь: это самое громкое заявление-демарш против СВО с 24 февраля, да ещё от кого — от депутатов партии, которая внесла предложение о признании ДНР и ЛНР в федеральный парламент (с этого начался процесс). Да ещё и бахнуло в 10 000 км от Москвы», — прокомментировали авторы телеграм-канала «Дерзкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал в ближайшее время начать переговоры об урегулировании украинского кризиса во избежание «войны против самой России».