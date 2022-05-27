Чита, , 05:32 — REGNUM За период с 14 по 20 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на лук репчатый — 7,6%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Лук

Кроме этого цены повысились на: картофель — 7,2%, сметану — 3,6%, масло сливочное – 1,9%, свинину, кроме бескостного мяса – 1,7%, свёклу столовую – 1,6%, масло подсолнечное – 1,1%, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – 1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие – 0,9%, муку пшеничную – 0,8%, печенье – 0,7%, соль поваренную пищевую, пшено, смеси сухие молочные для детского питания, чай черный байховый – 0,6%, крупу гречневую-ядрицу, рыбу мороженую неразделанную – 0,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 0,4%, морковь, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин – 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен был отмечен на свёклу столовую (7,2%), яблоки (5,4%) и чай черный байховый (4%).

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