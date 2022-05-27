Чита, 27 мая, 2022, 05:32 — ИА Регнум. За период с 14 по 20 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на лук репчатый — 7,6%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Лук

Кроме этого, цены повысились на: картофель — 7,2%, сметану — 3,6%, масло сливочное — 1,9%, свинину, кроме бескостного мяса — 1,7%, свёклу столовую — 1,6%, масло подсолнечное — 1,1%, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — 1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие — 0,9%, муку пшеничную — 0,8%, печенье — 0,7%, соль поваренную пищевую, пшено, смеси сухие молочные для детского питания, чай черный байховый — 0,6%, крупу гречневую — ядрицу, рыбу мороженую неразделанную — 0,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — 0,4%, морковь, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин — 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен был отмечен на свёклу столовую (7,2%), яблоки (5,4%) и чай черный байховый (4%).

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