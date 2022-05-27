Южно-Сахалинск, , 05:31 — REGNUM На Сахалине за осквернение Вечного огня в Ногликах завели уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в областном СУ СКР.

Вечный огонь alex1983

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Как сообщают региональные СМИ, снимки с мемориального комплекса появились в соцсетях. Видно, что звезду чем-то облили и подожгли. Сам Вечный огонь при этом не потух.

Мемориальный комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был возведен в Ногликах в 1987 году.

Следователи пытаются установить тех, кто осквернил Вечный огонь для привлечения их к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Во Владивостоке 39-летней местной жительнице предъявлено обвинение в повреждении памятника герою Советского Союза Рихарду Зорге.