Чита, , 05:27 — REGNUM За период с 14 по 20 мая 2022 года в Забайкальском крае отмечено снижение цен на бензин автомобильный. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, подешевели марки: АИ-92 — на 0,02%, АИ-98 и выше — на 0,03%.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цены на бензин автомобильный марки АИ-95 и дизельное топливо остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае автомобильное топливо марки АИ-92 стало дешевле на 0,7%, АИ-95 — на 0,6%, АИ-98 и выше — на 0,2%.

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