Вашингтон, , 05:26 — REGNUM США и Тайвань в ближайшее время планируют объявить о переговорах по углублению экономического сотрудничества, включающему упрощение торговых процедур и укрепление устойчивости цепочек поставок сельскохозяйственной продукции. Об этом со ссылкой на источники 27 мая сообщает агентство Bloomberg.

«Полагаю, что торг здесь неуместен» Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР

Источники отмечают, что обсуждаемые элементы соглашения аналогичны основным положениям Индо-Тихоокеанской экономической концепции, охватывающей 13 стран. Тайвань не был включён в эту группу из-за возможной реакции Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон по-прежнему придерживается принципа «стратегической двусмысленности» в отношениях с Тайванем.

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