Москва, 27 мая 2022, 05:24 — REGNUM О героизме и мужестве гвардии сержанта, заместителя командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Николая Романенко, проявленных им в ходе специальной операции российских Вооружённых сил (ВС) по демилитаризации и денацификации Украины рассказали 26 мая в Министерстве обороны России.
Гвардии сержант Николай Романенко выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских карателей, действуя в составе батальонно-тактической группы Вооруженных Сил России.
Сержант Романенко осуществлял руководство огнём подчинённых морских пехотинцев в бою на подступах к городу. Обладая высокими командными качествами и превосходными знаниями тактики ведения боя, Николай Романенко грамотно выстроил систему огня, учитывая особенности местности и определил сектор обстрела, отрезав киевским боевикам пути отступления.
Командование украинских боевиков предприняло попытку подвоза боеприпасов и вооружения своим войскам, удерживающим наступление российских ВС.
Вовремя заметив вражескую колонну, спешащую на помощь к обороняющемуся противнику, Николай Романенко точным ударом из вооружения боевой машины пехоты поразил грузовик с боеприпасами. Взрывом и вылетающими из грузовика снарядами были уничтожены одна БМП и более пяти украинских националистов.
За проявленный героизм и самоотверженность при выполнении боевой задачи гвардии сержант Николай Романенко был награждён Орденом Мужества.
Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме сержанта, командира отделения Виктора Пыхтина.
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