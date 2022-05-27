Москва, 27 мая, 2022, 05:24 — ИА Регнум. О героизме и мужестве гвардии сержанта, заместителя командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Николая Романенко, проявленных им в ходе специальной операции российских Вооружённых сил (ВС) по демилитаризации и денацификации Украины, рассказали 26 мая в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Гвардии сержант Николай Романенко, заместитель командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Гвардии сержант Николай Романенко выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских карателей, действуя в составе батальонно-тактической группы Вооруженных сил России.

Сержант Романенко осуществлял руководство огнём подчинённых морских пехотинцев в бою на подступах к городу. Обладая высокими командными качествами и превосходными знаниями тактики ведения боя, Николай Романенко грамотно выстроил систему огня, учитывая особенности местности, и определил сектор обстрела, отрезав киевским боевикам пути отступления.

Командование украинских боевиков предприняло попытку подвоза боеприпасов и вооружения своим войскам, удерживающим наступление российских ВС.

Вовремя заметив вражескую колонну, спешащую на помощь к обороняющемуся противнику, Николай Романенко точным ударом из вооружения боевой машины пехоты поразил грузовик с боеприпасами. Взрывом и вылетающими из грузовика снарядами были уничтожены одна БМП и более пяти украинских националистов.

За проявленный героизм и самоотверженность при выполнении боевой задачи гвардии сержант Николай Романенко был награждён орденом Мужества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме сержанта, командира отделения Виктора Пыхтина.