Ивановская область, 21 февраля, 2005, 17:59 — ИА Регнум. 12-13 марта в Иванове пройдет весенний фестиваль "Увлечения", в котором вот уже на протяжении 6 лет принимают участие коллективы, клубы, детские и юношеские организации Иванова, области и соседних регионов. Традиционно фестиваль длится два выходных дня и включает презентации различных тренингов и курсов, мастер-классы и знакомство молодых людей с увлечениями сверстников.

Цель фестиваля - повышение интереса молодежи к деятельности организаций и клубов "по интересам": спорту и туризму, археологии, путешествиям, театральному мастерству, рукоделию, различным современным искусствам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ивановском эсперанто-клубе, который, наряду с городским Комитетом по молодежной политике и спорту, является учредителем и организатором фестиваля, в этом году, в связи с обновленной программой и более творческим подходом, ожидается наплыв участников и гостей более чем из 20 городов и населенных пунктов Ивановской области и других регионов.