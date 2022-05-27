Тбилиси, , 17:46 — REGNUM В городе Кутаиси во время празднования дня независимости Грузии прошла акция поддержки Украины, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Украины Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Гражданские активисты развернули гигантский флаг Украины на центральной площади Кутаиси. Молодые люди говорят, что, учитывая нынешнюю ситуацию, именно на Украине решается судьба независимости Грузии, поэтому необходимо было продемонстрировать украинский главный государственный символ в знак солидарности и поддержки «раздираемой войной» страны.

Напомним, что отношения между Украиной и Грузией значительно ухудшились, так как Тбилиси, несмотря на значительное давление Киева, не желает присоединяться к антироссийским санкциям.