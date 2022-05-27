Прага, 27 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Глава правительства Чехии Петр Фиала направил поздравление с днём независимости своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Формула».

President Of Ukraine Петр Фиала

"Своей военной агрессией против Украины Россия грубо нарушает международное право и угрожает европейской и глобальной безопасности и стабильности. В этом контексте стабильность и устойчивость Грузии являются наиболее важными, в то время как европейская и евроатлантическая интеграция имеет решающее значение. Я хотел бы заверить Вас, что Чешская республика будет и впредь поддерживать Грузию на этом пути. Пожалуйста, примите мои заверения в глубочайшем уважении к Вам», — заявил Фиала.

Напомним, что 26 мая 1918 Грузия приняла декларацию о независимости.