Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо перестать использовать международные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространением для политического давления. С соответствующим заявлением выступило посольство России в США.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения ОМУ», — заявили дипломаты.

В российской дипмиссии указали, что Вашингтон на этих площадках пытается разжигать «русофобскую истерию» и обвинять Россию в якобы угрозах для международной безопасности. Дипломаты подчеркивают, что именно Вашингтон пытается подорвать стабильность в мире, учитывая их деятельность по созданию военно-биологических лабораторий на территории бывших республик Советского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ раздувают русофобию с подачи властей США. По его словам, в Соединенных Штатах ведется беспрецедентная кампания по «отмене всего русского».