Октябрьский район, Приморский край, , 04:59 — REGNUM В Октябрьском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя за причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение, хранение боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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В апреле 2017 года мужчина нашёл боеприпас и спрятал его во дворе частного дома в селе Владимировка. В марте 2022 года сын и племянник обвиняемого 11 и 12 лет нашли боеприпас. В процессе неосторожного обращения со снарядом, он взорвался. Дети погибли на месте.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курманаевском районе Оренбургской области обнаружены ржавые боевые снаряды рядом с жилым домом.