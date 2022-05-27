Вашингтон, 27 мая, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Рост доходов России от экспорта нефти и газа, несмотря на введённые санкционные меры со стороны стран Запада, в очередной раз отметил аналитик Роберт Рапир в статье, опубликованной 26 мая на американском портале Oil Price.

Pixabay.com Рост дохода

Аналитик привёл данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, которые ясно указывают, что поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов выросли наполовину. В апреле доходы Москвы от продажи энергоресурсов побили очередной рекорд: от экспорта нефти и газа было получено 1,8 триллиона рублей за месяц, тогда как в марте доход составил 1,2 триллиона рублей.

Рапир указал, что за четыре месяца текущего года в федеральный бюджет России поступило 9,5 триллиона рублей, что составляет половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году.

Аналитик напомнил о своём предупреждении, что санкционные меры в итоге могут оказаться на руку России. Как прогнозировал Рапир, Москва может преуспеть на рынке энергоресурсов, если будет продавать газ и нефть странам, которые отказались поддержать антироссийские санкции.

«Полностью убрать российскую нефть с рынка, не допуская повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель, невозможно. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. В частности, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», — пояснил аналитик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США признали провал санкционного давления на Россию.