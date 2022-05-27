Рустави, Грузия, , 17:13 — REGNUM Журналисты оппозиционного телеканала «Мтавари архи» провели акцию солидарности со своим осуждённым гендиректором Никой Гварамией, сообщает 26 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты телеканала, покинув студию в Тбилиси, собрались у здания тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится Гварамия. К тюрьме прибыли также представители других критически настроенных к власти телеканалов, считающих, что Гварамия является заложником правительства и незаконно находится в заключении.

«Сегодня мы, друзья Ники, символически собрались здесь для того, чтобы поздравить одного из выдающихся людей, борющихся за свободу страны, с днём независимости Грузии. Пожелаем ему свободы. Я уверен, что мы будем бороться за свободу и, в данном случае, за свободу Ники до конца», — заявил Паата Якобашвили, ведущий журналист «Мтавари архи».

Напомним, что Гварамия был осуждён судом за крупные хищения на три года шесть месяцев лишения свободы.