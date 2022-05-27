Рустави, Грузия, 27 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Журналисты оппозиционного телеканала «Мтавари архи» провели акцию солидарности со своим осуждённым гендиректором Никой Гварамией, сообщает 26 мая грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Журналисты телеканала, покинув студию в Тбилиси, собрались у здания тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится Гварамия. К тюрьме прибыли также представители других критически настроенных к власти телеканалов, считающих, что Гварамия является заложником правительства и незаконно находится в заключении.

«Сегодня мы, друзья Ники, символически собрались здесь для того, чтобы поздравить одного из выдающихся людей, борющихся за свободу страны, с днём независимости Грузии. Пожелаем ему свободы. Я уверен, что мы будем бороться за свободу и, в данном случае, за свободу Ники до конца», — заявил Паата Якобашвили, ведущий журналист «Мтавари архи».

Напомним, что Гварамия был осуждён судом за крупные хищения на три года шесть месяцев лишения свободы.