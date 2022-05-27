Вашингтон, 27 мая, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Власти США продлили временный запрет на ввоз в страну собак, введённый летом 2021 года из-за угрозы распространения бешенства, до 31 января 2023 года. Об этом говорится в распространённом 26 мая сообщении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Pitomcy.net Бешенство

Введённый 14 июля 2021 года запрет не позволял ввозить на территорию Соединённых Штатов собак из 113 стран, которые американские эксперты считали опасными с точки зрения заражения животных бешенством. В декабре 2021 года CDC незначительно ослабили запрет — ввозить в страну без специального разрешения позволили собак, привитых от бешенства на территории США.

В карантинный список, действие которого продлевается по 31 января 2023 года, входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, а также порядка ста стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов в июле 2021 года из-за угрозы распространения собачьего бешенства ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию.

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