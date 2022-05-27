Тбилиси, 27 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николай Кипшидзе заявил о возможной необходимости провести нейрохирургическую операцию, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По его словам, группа экспертов прибудет к Саакашвили на следующей неделе, и из-за тяжелого состояния врачи не исключают, что им потребуется не менее 10 посещений для составления медицинского заключения. К уже существующей команде специалистов могут быть добавлены врачи других направлений.

«Насколько я знаю, консультация нейрохирургов должна быть проведена, если она уже не состоялась… Нужна ли операция? Есть нейрохирурги, которые считают, что необходимо оперативное вмешательство. У него есть травмы в таком месте, что потребуется очень сложная операция. Врачи клиники говорят мне, что эти анализы будут завершены в течение этих двух дней, и когда у нас все будут, я сообщу вам о диагнозе», — сказал Кипшидзе.

Напомним, что Саакашвили находится в частной тбилисской клинике «Вивамед» уже две недели. Родственники настоятельно требуют перевода экс-президента в зарубежную клинику.