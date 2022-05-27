Хабаровск, , 04:30 — REGNUM В Хабаровском крае в апреле родились 977 малышей. Из них более 500 — появились на свет в столице края, порядка 170 — в Комсомольске-на-Амуре. Из числа новорожденных, больше - мальчиков – 50,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Малыш (сс) Pexels

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Зарегистрировано рождение и 14 двоен.

Всего родились 492 мальчика. 22 из них нарекли Михаилами, еще для 18-ти новорожденных родители выбрали имя Максим. Также среди популярных имен: Александр, Владислав, Роман, Лев, Дмитрий и Егор. Единичные случаи: Авдей, Адам, Виссарион, Всеволод, Гордей, Ефим, Клим, Лука, Михей, Платон, Серафим, Тихон, Эмиль, Яромир.

Девочек зарегистрировано 485. Получили имя София 23 малышки, Анна — 22, Софья — 20. 19 девочек назвали Ева, 17 – Мария и Полина, 16 - Милан и 14 Василис. Зарегистрированы новорожденные с редкими имена как: Аврора, Амелина, Анисия, Антонина, Ариша, Владислава, Дарьяна, Евангелина, Евдокия, Злата, Илария, Лада, Лея, Лилит, Лукерья, Марфа, Мелания, Оливия, Пэри, Раяна, Сабина, Стефания, Эвелина, Элеонора, Элина, Эмма, Эльза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за апрель родились 873 ребёнка: 465 мальчиков и 408 девочек. Всего с начала года на свет появились 3484 ребёнка, из них мальчиков — 1812, девочек — 1672.