Хабаровск, 27 мая, 2022, 04:30 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в апреле родились 977 малышей. Из них более 500 — появились на свет в столице края, порядка 170 — в Комсомольске-на-Амуре. Из числа новорожденных больше мальчиков — 50,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Зарегистрировано рождение и 14 двоен.

Всего родились 492 мальчика. 22 из них нарекли Михаилами, еще для 18-ти новорожденных родители выбрали имя Максим. Также среди популярных имен: Александр, Владислав, Роман, Лев, Дмитрий и Егор. Единичные случаи: Авдей, Адам, Виссарион, Всеволод, Гордей, Ефим, Клим, Лука, Михей, Платон, Серафим, Тихон, Эмиль, Яромир.

Девочек зарегистрировано 485. Получили имя София 23 малышки, Анна — 22, Софья — 20. 19 девочек назвали Ева, 17 — Мария и Полина, 16 Милан и 14 Василис. Зарегистрированы новорожденные с редкими именами, как Аврора, Амелина, Анисия, Антонина, Ариша, Владислава, Дарьяна, Евангелина, Евдокия, Злата, Илария, Лада, Лея, Лилит, Лукерья, Марфа, Мелания, Оливия, Пэри, Раяна, Сабина, Стефания, Эвелина, Элеонора, Элина, Эмма, Эльза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за апрель родились 873 ребёнка: 465 мальчиков и 408 девочек. Всего с начала года на свет появились 3484 ребёнка, из них мальчиков — 1812, девочек — 1672.