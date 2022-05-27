Москва, , 04:29 — REGNUM О героических действиях сержанта, командира отделения Виктора Пыхтина, совершённых в ходе специальной операции Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 26 мая в Министерстве обороны России.

Сержант Виктор Пыхтин, командир отделения Министерство обороны России

Уточняется, что отделение сержанта Виктора Пыхтина выполняло боевую задачу по разведке местности в районе позиций российской группировки войск. Продвигаясь ночью по прилегающей лесополосе, сержант Пыхтин обнаружил группу киевских боевиков, вооружённых стрелковым оружием, пулемётом и тремя гранатомётами.

Сержант Пыхтин принял решение атаковать превосходящие силы противника и вступил в бой одним из первых, успешно уничтожив пулемётный расчёт украинских боевиков. В ходе скоротечного боя под командованием сержанта Пыхтина было уничтожено более десяти боевиков. Оставшиеся в живых националисты были вынуждены спасаться бегством.

Умело руководя подчинённым ему отделением сержант Пыхтин своими решительными и профессиональными действиями обеспечил безопасность места дислокации группировки российских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме подполковника Дмитрия Жарких, заместителя командира артиллерийской бригады. В результате умелых действий подполковника Жарких были уничтожены три гаубичные самоходные артиллерийские установки, два пикапа с установленными на них минометами, один БТР и около 30 киевских карателей.

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