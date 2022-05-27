Сеул, 27 мая, 2022, 04:28 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 16 584 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, 49 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в Южной Корее фиксируется стабильный спад заболеваемости COVID-19. Предполагается, что 17 марта в республике был пройден пик заболеваемости, когда за сутки выявили более 621 тыс. инфицированных. Также в стране продолжает снижаться число пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 053 287. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 103 человека.