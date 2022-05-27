Якутск, 27 мая, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В Якутии за четыре месяца 2022 года с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 17 ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по республике.

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«В 17 дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек, 22 — получили травмы различной степени тяжести», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека получили травмы в автоаварии в Воронежской области 21 мая.