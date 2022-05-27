Красноярск, , 04:10 — REGNUM В пятницу, 27 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Конец мая. В парке на острове Татышев © Андрей Никитин

В 07:50 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 27 на 28 мая ожидается до +6… +9 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В субботу, 28 мая, в Красноярске до +18… +21 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +7… +10 °C, без осадков.

В воскресенье, 29 мая, в Красноярске ожидается до +20… +23 °C днём и до +10… +13 °C ночью. Небольшая облачность, ночью небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 27–29 мая в центральных и южных районах Красноярского края, на востоке Эвенкийского муниципального района (МР), в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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