Херсон, 27 мая, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Единственный выход из порта Херсона в Чёрное море в районе города Очаково остаётся под контролем киевских боевиков. Об этом 26 мая сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

Стремоусов уточнил, что со стороны херсонских властей никаких препятствий для судоходства нет, путь от порта Херсона по Днепру до лимана совершенно свободен. Но выход из порта в Чёрное море находится под контролем украинских националистов.

«Как только вы попадаете в лиман, вы попадаете под обстрел украинских нацистов. И в Очакове вы не сможете выйти. А это единственная горловина, выход в Черное море, которая составляет от 3 до 15 км», — пояснил представитель администрации Херсонской области.

Как указал Стремоусов, в районе города-порта Очакова Николаевской области находятся американские военные базы, оттуда наносятся ракетные удары по Херсону и вся территория там заминирована, включая акваторию Днепровско-Бугского лимана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке украинскими националистами единственного выхода в Чёрное море из Херсонского порта. Как отметил Стремоусов, восстановить работу порта в Херсоне и всё торговое судоходство по Днепру в целом будет возможно только после освобождения от нацистов Очакова и всей Николаевской области в целом.