Могадишо, , 04:02 — REGNUM Засуха, которая зафиксирована в ряде регионов Сомали, может затронуть около 8 млн жителей республики или половину всего населения в ближайшие месяцы, если не принять экстренных мер. Об этом говорится в сообщении сомалийского комитета по борьбе с засухой.

Жители Сомали

По данным комитета, в настоящее время засуха бушует в 66 районах Сомали.

«Засуха повлияла на 6,9 млн человек в Сомали, и есть опасения, что эта цифра достигнет 8 млн в ближайшие месяцы. Это составляет 50% от всего населения», — заявил глава комитета Абдирахман Абдишакур Варсаме.

Он добавил, что уже из-за засухи пострадали около 9,4 млн голов скота, а также были вынуждены уехать с мест жительства около 685 млн человек. В комитете подчеркивают, что Сомали столкнулось с самой серьезной засухой с 2011 года, когда в стране из-за проблем с урожаем начался город.

В связи с этим Сомали призывает международное сообщество оказать необходимую помощь в борьбе со стихийным бедствием.