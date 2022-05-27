Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2022, 03:52 — ИА Регнум. На Камчатке продолжается активность вулкана Безымянный, который утром 27 мая вновь выбросил столб пепла высотой более четырёх километров. Об этом со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщает пресс служба МЧС России по Камчатскому краю.

Вулкан Безымянный на Камчатке

пресс служба МЧС России по Камчатскому краю «Утром 27 мая из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 4500 метров. Высота самого исполина — 3020 метров. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении в сторону Усть-Камчатского муниципального района. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют».

По данным ведомства, в населённых пунктах региона выпадение пепла в настоящее время не зафиксировано. Туристических групп в опасных районах нет, международные воздушные трассы в районе вулкана не проходят.

МЧС напомнило жителям о мерах безопасности в связи возможностью пеплопада.