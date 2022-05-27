Москва, , 09:25 — REGNUM В туристической сфере Москвы заняты порядка 250 тыс. специалистов. Об этом 27 мая сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, эта отрасль вносит существенный вклад в экономику столицы. Происходит это за счёт привлечению дополнительных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, а также благодаря закупкам товаров и услуг представителями смежных сфер.

По итогам 2021 года вклад туристической сферы в московскую экономику составил 716,7 млрд рублей, а поступления в бюджетную систему города — 98,1 миллиарда рублей, что на 26% превышает показатели 2020 году, отметила Сергунина.

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