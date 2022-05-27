Москва, , 09:20 — REGNUM Чаще всего в Москву приезжают туристы их таких регионов России как Санкт-Петербург, Татария, Краснодарский и Красноярский край. Об этом 27 мая сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Также в число лидеров по числу гостей столицы вошли жители Ростовской, Владимирской, Тульской, Калужской, Саратовской и Нижегородской областей.

«В прошлом году в столице побывали 15,3 миллиона россиян. В сравнении с допандемийным уровнем внутренний турпоток в Москву восстановился почти на 80%», — сказала Сергунина.

Заполняемость гостиниц в 2021 году увеличилась до 58,2% против 38–44% голом ранее, добавила вице-мэр.

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