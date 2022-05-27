Владивосток, 27 мая, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Начинающим предпринимателям Приморья рассказали все об актуальных мерах поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

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«Чтобы молодые предприниматели смогли попробовать себя в бизнесе, во втором полугодии у них есть возможность получить грант от государства до 500 тысяч рублей при своем софинансировании в размере 25% — это около 167 тысяч рублей», — пояснил зампредседателя регионального правительства Николай Стецко.

Одно из условий конкурса — соискатель гранта не должен быть старше 25 лет. Кроме этого, он должен являться субъектом МСП, зарегистрированным в Приморье, иметь разработанный проект и пройти обучение.

«Мы предлагаем пройти начинающим бизнесменам программу «Азбука предпринимателя». Она длится четыре дня. Вы сможете получить представление о том, как работают бизнес-финансы, маркетинг. По итогам программы вы выходите уже с готовым бизнес-планом. Его можно использовать, когда будете подавать заявку на грант», — добавил директор регионального Центра поддержки предпринимательства Андрей Шевченко.

Прием документов стартует с 15 июня и продлится до 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Центрального федерального округа в поддержку нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стартовала «Неделя российского предпринимательства». Для представителей отечественного бизнеса подготовлена насыщенная программа мероприятий.