Токио, , 03:40 — REGNUM Партию гуманитарной помощи общим весом около 30 тонн направит Украине правительство Японии. Об этом сказано в заявлении. опубликованном 27 мая пресс-службой японского министерства внутренних дел и коммуникаций.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в партию гуманитарной помощи войдут предметы и оборудование, используемое во время проведения спасательных операций. В частности, Киев получит спецодежду пожарных, спутниковые телефоны, рации.

До конца текущего месяца партия помощи будет отправлена в Польшу для последующей передачи украинским властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии приняли решение о дополнительном выделении $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды Украины. Общий объём финансовой поддержки, предоставленный Украине Японией, составит $600 млн.

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