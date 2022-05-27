Владивосток, 27 мая, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Приморье лидирует по количеству заявок на образовательную программу «ТопБЛОГ» среди дальневосточных регионов. В топ-3 также вошли Хабаровский край и Приамурье. Масштабный проект реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» для всех, кто хочет на профессиональном уровне вести социальные сети. Регистрация проходит на официальном сайте до 10 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Alisher Hasanov Пользователь социальной сети «ВКонтакте»

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В рамках программы предусмотрено обучение ведению блогов в социальных медиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс. Дзен, RUTUBE, YAPPY. Дополнительно выделены тематические программы «Про образование» и «Школьный паблик» для педагогической отрасли, а также программа «Про управление», которая предназначена для сотрудников сферы государственного и муниципального управления и предприятий.

Среди наставников — известные артисты, телеведущие, эксперты и просто интересные люди, сумевшие собрать в своих аккаунтах многомиллионную аудиторию.

«Участие в проекте «ТопБлог» — уникальная возможность получить востребованные навыки бесплатно и в удобном формате. Обучение организовано в виде вебинаров. Участники получат доступ к актуальным знаниям для работы в социальных сетях, коллаборациям с известными социальными медиа, наставничеству от успешных блогеров, продюсированию, а также проектам с партнерами и продвижению аккаунтов», — пояснила глава департамента информационной политики Приморья Екатерина Века.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Москве состоялся первый Деловой форум блогеров, организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ее флагманским проектом «ТопБЛОГ». В форуме приняли участие 450 человек из 54 регионов России.