Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Продажу 23 военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook и связанного оборудования на сумму $2,6 млрд одобрил Египту Госдепартамент США. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США DSCA (Defense Security and Cooperation Agency).

Вертолёт CH-47 Chinook U.S. Department of Defense

Отмечается, что потенциальная сделка отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, помогая повысить безопасность союзника, невходящего в военный блок НАТО. Уточняется, что за счёт новой тяжёлой техники Египет укрепит свой военный потенциал и в дальнейшем будет использовать его для укрепления своей обороны и сдерживания угроз в регионе.

Основным подрядчиком в сделке станет компания Boeing Helicopter. В Египет с целью осуществления поставки вертолётов будут направлены семь представителей правительства США, шесть представителей подрядчика и пять военнослужащих полевой группы оказания технической помощи (TAFT), все они будут оставаться в Египте два года.

После одобрения сделки администрация Белого дома уведомит о принятом решении Конгресс США. В течение 30 дней законодатели будут изучать военный контракт и решать вопрос о его одобрении, либо блокировке.

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