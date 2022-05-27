Санкт-Петербург, , 03:26 — REGNUM Министерство культуры России 22 июня 2022 года планирует выбрать реставратора на проведение соответствующих работ на объекте культурного наследия «Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями» 1776–1790 гг., входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра». Тендер стартует с начальной ценой 966 626 870 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Православная церковь. Крест на куполе церкви Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По контракту планируется аванс — 50% от цены. Профинансируют реставрационные работы из бюджета страны.

Завершить работы должны до ноября 2026 года.

Общая площадь трёхэтажного здания составляет 2709,6 кв. м, а площадь земельного участка — 136 822 кв. м.

Напомним, соборную церковь монастыря изначально хотели возвести по проекту Доминико Трезини, но в 1720 году строить её начали по проекту архитектора Т. Швертфегера. При этом выстроенный вчерне собор дал трещины и после обследования был разобран до подошвы фундамента. Далее с ним работал другой архитектор.