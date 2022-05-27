Москва, 27 мая, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Пограничная служба ФСБ России совместно с территориальными органами безопасности и подразделениями Росгвардии выявила около 250 боевиков, которые пытались под видом беженцев проникнуть на российскую территорию с Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Охрана границы

Об этом в интервью «Российской газете» 26 мая сообщил первый заместитель директора ФСБ и руководитель Погранслужбы генерал армии Владимир Кулишов.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко рассказал, что на освобожденных территориях ЛНР действуют большое число украинских диверсантов, которые пытаются запугивать мирных жителей.