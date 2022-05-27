Москва, 27 мая, 2022, 07:20 — ИА Регнум. За 10 лет работы проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) показал свою эффективность и востребованность среди предпринимательского сообщества. Об этом 27 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Pixabay.com Теневая экономика

По её словам, специалисты МБМ помогают предпринимателям на всех этапах: от поиска идеи и регистрации бизнеса до его масштабирования. На портале проекта есть возможность подобрать помещение, пройти онлайн-обучение, а также узнать о мерах поддержки.

«За 10 лет специалисты МБМ провели 820 тыс. бесплатных консультаций и 10 тыс. мероприятий. Полмиллиона раз предприниматели воспользовались его цифровыми сервисами и онлайн-услугами, а разноплановые программы обучения прошли больше 370 тыс. человек», — сказала Сергунина.