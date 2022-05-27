Бейрут, 27 мая, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат Израиля упал в районе городов Айта аль-Шааб и Рмеиш на юге Ливана, передает телеканал al-Manar.

Флаг Израиля

По его данным, израильская армия в настоящее время предпринимает попытки вернуть беспилотник. При этом, указывает телеканал, ливанской армии удалось уже захватить этот БПЛА. Отмечается, что ранее президент Ливана Мишель Аун призывал ООН предпринять меры, чтобы прекратить постоянные нарушения ливанского воздушного пространства со стороны авиации Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая израильские пограничники разогнали митинг на участке границы с Ливаном. Протестовавшие выкрикивали требования прекратить агрессию Израиля против Палестины, а израильские силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. Отмечалось, что несколько десятков протестующих получили травмы.