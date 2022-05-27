Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2022, 03:02 — ИА Регнум. На Камчатке утром 27 мая поступило очередное анонимное сообщение о минировании школ. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Петропавловска-Камчатского сообщает ИА «Кам 24».

Rafael Mizrahi Бомба

По утверждению автора письма, опасности взрыва подвергаются «все школы Камчатского края, аэропорт, продуктовые магазины, городские советы».

В настоящее время проводится эвакуация учащихся, началась проверка объектов.

Отмечается, что данное сообщение о возможном минировании является на Камчатке уже 31-м с начала года.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский зоопарк проверяют после анонимного звонка о «минировании» объекта.

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