Якутск, 27 мая, 2022, 03:01 — ИА Регнум. В 2022 году социальные контракты получат более 5 тыс. малоимущих семей Якутии. Средства можно направить на открытие своего дела, поиск работы, ведение подсобного хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Герб Якутии

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В рамках соцконтракта можно оплатить профессиональное обучение или переобучение, помощь будет оказана также в течение первых трёх месяцев при трудоустройстве. Так, в 2021 году трудоустроились 188 человек, 100 человек прошли профобучение.

С этого года выделено новое направление помощи — специальная программа поддержки граждан, потерявших работу с 1 марта 2022 года.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил увеличить размер государственной соцпомощи на основании социального контракта. На данный момент на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности можно получить 300 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — 250 тыс. рублей.

Социальный контракт предоставляется малоимущим семьям или одиноко проживающим, если доход не превышает величины прожиточного минимума.

В 2021 году жители Якутии заключили 5044 социальных контракта, из них 381 — на поиск работы, 1419 — на ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальной предпринимательской деятельности, 3244 — на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президиум Госсовета поддержали увеличение выплат по социальным контрактам.