Санкт-Петербург, , 03:02 — REGNUM Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Фонд капитального строительства и реконструкции» 17 июня 2022 года планирует выбрать подрядчика на строительство крупного образовательного объекта с начальной ценой более 2,1 млрд рублей. Спроектировать и построить школу должны в Московском районе Санкт-Петербурга, передаёт ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальная цена лота — 2 124 992 337,2 рубля. По контракту предусмотрен небольшой аванс — около 2%.

Под объект выбрана площадка на территории, ограниченной Пулковским шоссе, пр. Дунайским, Московским шоссе и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги.

Школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников (при наполняемости классов по 25 человек) и должна быть построена до 10 декабря 2024 года. Ориентировочная общая площадь здания — 27 500 кв. м.

В здании планируются спортзалы, плавательные бассейны круглогодичного пользования с чашами 25 на 11 м и 10 на 6 м, а также столовая с обеденным залом.

«С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на них принадлежат Санкт-Петербургу», — уточняется в проекте госконтракта.

Напомним, ранее на Кубани возвели одну из самых больших школ России. Она вмещает 1875 учеников и откроет свои двери 1 сентября 2022 года.