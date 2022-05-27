Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Вопрос стабильных поставок углеводородов обсуждается властями США и Саудовской Аравии, заявила журналистам 26 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подтвердила, что для этого ближневосточный регион посещали координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник Госдепартамента по энергетической безопасност Эймос Хокстин.

Жан-Пьер отметила, что диалог Вашингтона и Эр-Риада, а также других производителей нефти, не сводится только к наращиванию объемов добываемого сырья. Она пояснила, что прошедшие переговоры касались и других тем, включая действия Ирана, который, по утверждениям США, якобы пытается дестабилизировать ситуацию на топливном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая министерство энергетики США объявило о продаже из стратегических резервов страны еще 40,1 млн баррелей нефти для стабилизации цен на топливо в стране.

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