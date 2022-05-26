Москва, 27 мая, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы завершил банкротство дочерней компании «Трансаэро» — ООО «Трансаэро-финансы», долги которой превысили 8,49 млрд рублей. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юрлиц записи о ликвидации должника. Определение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Дочерний актив авиакомпании был создан в октябре 2005 года и работал в сфере финансовых услуг. В октябре 2017 года ООО было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.

В середине мая 2022 года конкурсный управляющий Сергей Лямов отчитался о результатах проведения последнего этапа в отношении должника и ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства. За время работы от продажи выявленного имущества удалось получить лишь около 16 тыс. рублей. При этом в реестре кредиторов числятся претензии на 8 492 791 987,27 рубля, и они остались не погашены.

Суд ходатайство удовлетворил и конкурсное производство прекратил. Следующим шагом станет внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации компании, если ответчик не обжалует вердикт.

Напомним, «Трансаэро» также проходит процедуру банкротства.