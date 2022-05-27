Москва, 27 мая 2022, 02:41 — REGNUM На полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая. Об этом 27 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, 31 мая и 1 июня днём столбик термометра будет достигать +25 °C.
Вильфанд уточнил, что летний режим характерен ночной температурой, превышающей +10 °C.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в результате сильных ливней с грозами 26 и 27 мая может выпасть 25-30% месячной нормы осадков, в связи с чем в городе был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве за два дня выпадет до 30% месячной нормы осадков