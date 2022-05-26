Москва, 27 мая, 2022, 02:41 — ИА Регнум. На полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая. Об этом 27 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

приводит слова Вильфанда ТАСС «В субботу ещё будут небольшие осадки, а вот в воскресенье и понедельник погода войдёт в летний режим. 28 мая ещё переменная облачность, но солнце будет, температура днём составит +17… +19 °C, в понедельник (30 мая) — +18… +22 °C».

По словам метеоролога, 31 мая и 1 июня днём столбик термометра будет достигать +25 °C.

Вильфанд уточнил, что летний режим характерен ночной температурой, превышающей +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в результате сильных ливней с грозами 26 и 27 мая может выпасть 25-30% месячной нормы осадков, в связи с чем в городе был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.