Анадырь, , 02:27 — REGNUM В навигацию-2022 на Чукотку планируют завести в порты 650 тыс. тонн груза, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Судно на Чукотке Роман Копин

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650 тыс. тонн груза — эта без учета завоза нефтепродуктов. Общий план завоза ключевых предприятий округа и субъектов предпринимательства составит более 18,5 тыс. тонны товаров, в том числе социально значимые продовольственные товары — 6,5 тыс. тонн.

Из порта Владивосток в порты округа будет выполнен 21 рейс — это 45 судозаходов. Из Архангельска в Певек предварительно заявлено 16 рейсов. Планируется, что в Анадырь первое судно зайдёт 17–20 июня, в Певеке навигация отроется ориентировочно 3 июля.

План завоза по нефтепродуктам — 160 тыс. тонн, что больше на 4% по сравнению с навигацией 2021 года. Поставщик АО «Чукотснаб» ведет работы по заключению договоров на поставки угля. Всего в этом году на Чукотку планируют завезти 251,8 тыс. твердого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай установлены сроки навигации для маломерных судов.