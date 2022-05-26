Вашингтон, 27 мая, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Северная Корея сможет и дальше развивать свою ядерную программу из-за решения России и Китая наложить вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американской резолюции, касающейся введения новых санкций против КНДР. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 26 мая в ходе заседания Совбеза организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Она считает, что российская сторона и китайская сторона повели себя «безответственно», поскольку стремлениям КНДР не удалось помешать. По словам Томас-Гринфилд, такая ситуация приведет к тому, что «все распространители ядерного оружия смогут действовать безнаказанно».

Дипломат также отметила, что США готовы к диалогу с Северной Кореей, однако, по ее утверждениям, северокорейский лидер Ким Чен Ын «отказался взаимодействовать» с Вашингтоном. Постпред добавила, что американские власти продолжат рассматривать вопрос о принятии в отношении КНДР «односторонних и скоординированных с союзниками мер, включая и введение санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «безответственным шагом» попытки США ввести новые санкции против Северной Кореи на фоне вспышки COVID-19 в этой стране.