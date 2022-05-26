Вашингтон, 27 мая, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи киевскому режиму, о котором США планируют объявить на следующей неделе, может включать реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом со ссылкой на источники в американской администрации 26 мая сообщает телеканал CNN.

Vitaly V. Kuzmin Залп из РСЗО

По его данным, Белый дом склоняется к тому, чтобы «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия», включив их в расширенный пакет военной помощи Киеву.

Источники телеканала отмечают, что администрация президента США Джо Байдена «на протяжении нескольких недель» воздерживалась от отправки РСЗО на Украину. Белый дом опасался возможного применения этих систем «для наступательных действий на территории России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне отмечают, что средства дальнего огневого поражения являются основной потребностью, которую продолжают подчёркивать украинцы. В частности, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине нужнее всего реактивные системы залпового огня, которые страны Запада до сих пор не предоставляли.

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