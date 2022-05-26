Нью-Йорк, США, 27 мая, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Намерения США ввести новые санкции против КНДР являются безответственным шагом на фоне вспышки коронавирусной инфекции, наблюдающейся в Северной Корее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования в Совете Безопасности организации по американской резолюции.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

РФ и Китай наложили вето на документ, и он не был принят. Небензя сказал, что КНДР столкнулась с крайне сложной эпидемиологической ситуацией, которая требует рассмотреть вопрос об оказании помощи этой республике, а не о принятии новых санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало о том, что в КНДР число случаев заболевания с симптомами лихорадки, которая может быть коронавирусной инфекцией, превысило 3,17 млн человек.