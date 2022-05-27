Астана, 27 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. «Слова президента Казахстана о Киргизии, как о «самом близком государстве» — это политес. Касым-Жомарт Токаев должен был разрядить обстановку в отношениях с Бишкеком», — казахстанский политолог Максим Казначеев прокомментировал выступление президента Казахстана на встрече с главой Киргизии.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

По мнению эксперта, президент Токаев должен был «разрядить обстановку в отношениях с Бишкеком и снять часть напряжения, которое ощущалось после встречи 2021 году».

«Тогда еще недавно избранный президент Киргизии Садыр Жапаров побывал в Казахстане и не нашел понимания в Нур-Султане по важным для Бишкека вопросам. Сейчас геополитическая ситуация такова, что Казахстан постепенно меняет свои оценки регионального сотрудничества. Отсюда и существенное смягчение риторики».

Политолог отметил, что у Казахстана «появляется новое окно возможностей для увеличения товарооборота с Киргизией».

«Казахстану нужны овощи и фрукты, а Киргизии — топливо, зерно и мука. Не знаю насколько реально ли для Бишкека обеспечить значительное увеличение товарного потока, но если включить в него реэкспорт товаров из Китая — все может быть».